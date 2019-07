कर्नाटक संकट LIVE: JDS और कांग्रेस ने बुलाई अपने-अपने नेताओं बैठक, शिवकुमार बोले-विधायक वापस आएंगे

कर्नाटक सरकार पर संकट के बादल फिर मंडराने लगे हैं। शनिवार को कांग्रेस-जेडीएस के 13 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दिया था। अगर इन 14 विधायकों के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया तो 13 महीने पुरानी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वहीं कर्नाटक में एक बार फिर ‘रिजॉर्ट राजनीति’ के लौटने की चर्चा है। राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 13 विधायकों में से 10 विधायक मुंबई के होटल में ठहरे हुए हैं। उधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी विदेश दौरे से जल्द लौटेंगे और बेंगलुरु में जेडीएस-कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक का दौर जारी है।

संकट में कर्नाटक सरकार:11 MLA पहुंचे मुंबई,येदियुरप्पा बोले-इंतजार करो

- कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने बताया कि ​​वे (जेडीएस) अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। हम भी अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुला रहे हैं और इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मुझे विश्वास है कि चीजें तुरंत शांत हो जाएंगी। राष्ट्र और दोनों पक्षों के हित में हम सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि विधायक वापस आएंगे।

- मुंबई के बीकेसी होटल के बाहर भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड, जहां कर्नाटक कांग्रेस-जद (एस) के 10 विधायक हैं

- कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और जेडीएस नेता व पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बीच बेंगलुरु में चल रही बैठक में जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना, डी कुपेंद्र रेड्डी, एचके कुमारस्वामी और डीसी थम्मनना भी शामिल हुए।

- बेंगलुरु: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायकों से इस्तीफा वापस लेने को कहा।

- मुंबई में सोफिटेल मुंबई बीकेसी होटल के बाहर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंघी ने कहा कि मैं केवल रमेश जारखोली से मिला। मैं किसी अन्य विधायकों से नहीं मिला हूं। मैं जिनको नहीं जानता उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

- कर्नाटक में राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन सभी के पीछे भाजपा है। यह ऑपरेशन कमला है और सब कुछ ठीक है। चिंता मत करो। सरकार बचेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है।

