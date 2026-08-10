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नाविकों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में फूलन देवी की जयंती के मौके पर जनता दल यूनाइटेड ने संगम के नाविकों की सुरक्षा और सफाईकर्मियों की बहाली की मांग की। प्रदर्शन में कलंदर चौंधियार ने नाविकों की मेहनत के संरक्षण के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। सभी वक्ताओं ने 10 दिनों में कार्रवाई की चेतावनी दी।

नाविकों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन

प्रयागराज, संवाददाता। फूलन देवी की जयंती पर जनता दल यूनाइटेड ने संगम के नाविकों की रोजी-रोटी, जान-माल की सुरक्षा तथा मेला प्राधिकरण से हटाए गए दो पुरुष व दो महिला सफाईकर्मियों को पुनः काम पर रखने की मांग को लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एडीएम सिटी को मांगपत्र सौंपा गया।प्रदर्शन स्थल पर कलंदर चौंधियार ने कहा कि मल्लाह समुदाय सदियों से संगम में नाव चलाने, गोता लगाने, तैरने और डूबने वालों को बचाने का कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। उन्होंने नाविकों की मेहनत की कथित लूट की जांच कर दोषियों का पर्दाफाश करने और उनकी रोजी व सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

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सभा में सभी वक्ताओं ने चेतावनी दी कि 10 दिनों में कार्रवाई का अल्टीमेट दिया। बताया कि 15 अगस्त संगम में नावों पर ध्वजारोहण कर साझा संस्कृति और साझा विरासत का संदेश दिया जाएगा। प्रदर्शन में अनु सिंह, प्रदीप पहलवान, डॉ. अंशु सिंह चौहान, धीरेंद्र सिंह, गंगा सागर, ब्रजेश, मीरा, रीना और मुकेश चौंधियार प्रमुख रूप से शामिल रहे।

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