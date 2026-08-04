पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुण्यतिथि मनाने का फैसला
डुमरांव के ढकाइच में जदयू नेता रवि उज्जवल कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में 24 अगस्त को नगर भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया गया। जेडीयू नेताओं ने उनके योगदान और उन्हें 'पद्म विभूषण' से सम्मानित करने का भी उल्लेख किया।
फोटो डुमरांव। ढकाइच में जदयू नेता रवि उज्जवल कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें आगामी 24 अगस्त को नगर भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की पुण्यतिथि मनाने का फैसला लिया गया।जेडीयू नेता ने कहा कि वे एक महान नेता व कुशल वकील थे।पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज राजनेता अरुण जेटली जी को मरणोपरांत वर्ष 2020 में 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था। बैठक में बिरेन्द्र कुशवाहा, पप्पू मौर्य, सरोज मौर्य, संतोष कुमार और गुरुदेव सिंह सहित अन्य शामिल थे।
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