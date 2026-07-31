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साक्ष्य के अभाव में रिहा हुए मांझी विधायक रणधीर सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने विधायक रणधीर कुमार सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। ये मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब उन पर अग्निपीड़ितों को धोती और साड़ी बांटने का आरोप लगाया गया था।

साक्ष्य के अभाव में रिहा हुए मांझी विधायक रणधीर सिंह

सीवान, विधि संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नेहा त्रिपाठी कि अदालत ने आचार संहिता के एक मामले मे जदयू नेता सह मांझी विधायक रणधीर कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव मे रिहा कर दिया। बताया गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 30 अप्रैल 2014 को बसंतपुर थाना क्षेत्र के बैजू बरहोगा पंचायत मे अग्निपीड़ितों के बीच धोती और साड़ी बांटने का आरोप लगाते हुए आचार संहिता उल्लंघन तत्कालीन स्थानीय राजस्व कर्मचारी जीतेन्द्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी महराजगंज प्रभुनाथ सिंह के पुत्र व अन्य दो लोगों के विरुद्ध बसंतपुर थाने मे लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज़ कराई थी।

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विचारण के दौरान न्यायालय ने विधायक रणधीर कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अविनाश कुमार सिंह उर्फ़ मदन सिंह ने बताया कि उक्त मामले का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारी नेहा त्रिपाठी के न्यायालय मे चल रहा था, जहां न्यायालय ने गुरुवार को साक्ष्य के आभाव मे विधायक रणधीर कुमार सिंह कों रिहा कर दिया है।

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