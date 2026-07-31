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जदयू अगस्त में चलाएगा जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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जदयू नेता विजय प्रसाद ने बताया कि अगस्त में गांवों, टोलों और महादलित बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना है। जदयू के अन्य नेताओं ने भी इस अभियान में भागीदारी की बात कही।

जदयू अगस्त में चलाएगा जागरूकता अभियान

जदयू अगस्त में चलाएगा जागरूकता अभियान सरमेरा, निज संवाददाता। जदयू नेता विजय प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि गांवों, टोलों व महादलित बस्तियों में अगस्त माह में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। उनकी समस्याओं के समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। जदयू नेता बीरबल प्रसाद, संजय सिंह, राजेंद्र यादव, टेनी पासवान, शक्ति कुमार व अन्य ने कहा कि अभियान में लोगों को पार्टी से भी जोड़ा जाएगा। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)

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