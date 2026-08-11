संगठन विस्तार और विधानसभा चुनाव में हार की जदयू ने की समीक्षा

बैसा, एक संवाददाता। रौटा स्थित किसान भवन परिसर में सोमवार को जदयू का एकदिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें संगठन विस्तार के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की गई। अध्यक्षता नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सबा जफर और विधानसभा प्रभारी कमाल अंजुम मौजूद रहे। सम्मेलन में प्रखंड से लेकर पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रखंड अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ सक्रिय रहने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की।

वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर भी मंथन किया गया। संगठनात्मक कमियों, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और बूथ स्तर पर पार्टी की स्थिति की समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं से चुनाव के दौरान सामने आई चुनौतियों और कमियों की जानकारी लेकर उन्हें दूर करने की रणनीति पर विचार किया गया। पूर्व विधायक सबा जफर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता से ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है। विधानसभा प्रभारी कमाल अंजुम ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन विस्तार में जुटने की अपील की। सम्मेलन में नई प्रखंड कमेटी के गठन को लेकर सुझाव लिए गए तथा पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।