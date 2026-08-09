पिता की विरासत आगे बढ़ा रहे रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्यराज

बस्ती, निज संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बस्ती के राजपरिवार से संबंध रखने वाले ऐश्वर्य राज सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। ऐश्वर्य राज सिंह रालोद के आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। उनके मनोनयन के पीछे पिता की राजनैतिक विरासत देखी जा रही है। ऐश्वर्य राज के पिता पूर्व विधायक स्व. लक्ष्मेश्वर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व स्व. चौधरी अजीत सिंह के काफी करीबी रहे। पिता के निधन के बाद ऐश्वर्यराज सिंह ने उनकी राजनैतिक विरासत को संभाला। ऐश्वर्य राज 2017 विधानसभा चुनाव में रालोद के टिकट पर बस्ती से चुनाव लड़ चुके हैं।

वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर टाटा जैसे संस्थान में 11 वर्ष तक अपनी सेवा दे चुके हैं। बीटेक इंजीनियर के तौर पर अमेरिका में भी दो वर्ष कार्य कर चुके हैं। रालोद युवा शाखा में राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करने के बाद अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है।रालोद प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा किसानों के हित में कार्य करना उनकी पैतृक विरासत रही है। उनके पिता ने भी चौधरी चरण सिंह से जुड़कर किसानों के हित में कार्य किए और विधायक निर्वाचित हुए थे। वह भी किसानों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। भविष्य में किसानों की हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में संगठन को मजबूती से खड़ा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। जयंत चौधरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने एक युवा पर भरोसा किया है, जिस पर खरा उतरने का वह पूरा प्रयास करेंगे।