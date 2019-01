Jayant Chaudhary-Akhilesh Yadav Meeting: लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, अखिलेश यादव से मिलने के बाद जयंत चौधरी ने कही ये बात

समाजवादी पार्टी (SP Chief Akhilesh Yadav) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बुधवार को आरएलडी नेता जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने मुलाकात की। इसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि अच्छी बातचीत हुई है।

Jayant Chaudhary, Rashtriya Lok Dal (RLD) national vice-president: It was a good meeting with Akhilesh ji. I feel that we will be successful in our effort. pic.twitter.com/ROohRBEzpd