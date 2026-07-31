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जेपी विवि: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू, पहली मेरिट सूची जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-29 के तीन वर्षीय स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। पहली मेधा सूची 31 जुलाई को जारी की गई है। अभ्यर्थी 1 से 6 अगस्त के बीच नामांकन करा सकेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

जेपी विवि: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू, पहली मेरिट सूची जारी

1 से 6 अगस्त तक होगा नामांकन, 7 अगस्त तक कॉलेज भेजेंगे रिपोर्ट छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-29 के तीन वर्षीय स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को आवश्यक सूचना जारी करते हुए पहली मेधा सूची प्रकाशित कर दी गई। चयनित अभ्यर्थी 1 अगस्त से 6 अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में नामांकन करा सकेंगे।

पहली मेधा सूची

जारी अधिसूचना के अनुसार पहली मेधा सूची 31 जुलाई को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट अथवा समर्थ एडमिशन पोर्टल के माध्यम से अपने आवंटित महाविद्यालय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन शुल्क का भुगतान भी 1 से 6 अगस्त (शाम चार बजे तक) किया जाएगा। इसके बाद संबंधित महाविद्यालय 7 अगस्त (शाम चार बजे तक) नामांकन सत्यापन के बाद कुल नामांकन व रिक्त सीटों का विवरण विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

आवश्यक दस्तावेज

नामांकन के समय विद्यार्थियों को ये देने होंगे कागजात नामांकन के समय विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट का अंकपत्र, प्रवेश-पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र, जाति, निवास, दिव्यांगता तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल व स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में होगा नामांकन इस नामांकन प्रक्रिया के तहत बीबीए, बीएमसी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएफएफ और बीसीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। वहीं, प्रवेश शुल्क पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है। बीसीए का शुल्क प्रति सेमेस्टर और अन्य पाठ्यक्रमों का वार्षिक शुल्क निर्धारित है।

महाविद्यालयों के प्राचारियों को निर्देश

विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित महाविद्यालयों के प्राचारियों को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि नामांकन प्रक्रिया समय पर पूरी कर अगले चरण की मेधा सूची जारी की जा सके। अभ्यर्थियों से भी समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। -- डेयरी किसानों के आश्रितों को मिली प्रोत्साहन राशि छपरा, एक संवाददाता। वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना की ओर से दुग्ध शीतल केंद्र, छपरा परिसर में जनकल्याण योजना के तहत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डेयरी से जुड़े दिवंगत पशुपालक किसानों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर आर्थिक सहयोग दिया गया।

सम्मान समारोह

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सहकारी संस्था अपने सदस्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ऐसी योजनाएं कठिन समय में परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करती हैं। समारोह में संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने लाभुक परिवारों को राशि वितरित करते हुए डेयरी से अधिकाधिक जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रबंधक (संग्रहण) डॉ. अजय कुमार, सारण ग्रुप लीडर चंद्रिका प्रसाद, अरविंद कुमार, डॉ. अबूज़र, सुधांशु कुमार, सत्येंद्र कुमार सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत में लाभुक परिवारों ने डेयरी प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को किसानों के हित में सराहनीय बताया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जयप्रकाश विश्वविद्यालय में नामांकन कब से शुरू होगा?
1 अगस्त से 6 अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में नामांकन कराया जाएगा।
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