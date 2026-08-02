Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नवोदय विद्यालय ने सन्डेज ऑन साइकिल रैली निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

जवाहर नवोदय विद्यालय कालेवाला में 'सन्डेज ऑन साइकिल' कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और साइकिलिंग के महत्व को उजागर करना था। इस आयोजन में विद्यालय के प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार गौड़ और अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

नवोदय विद्यालय ने सन्डेज ऑन साइकिल रैली निकाली

जवाहर नवोदय विद्यालय कालेवाला, में सन्डेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया । जिसके तहत रविवार सायं विद्यालय के प्राचार्य डॉ० संतोष कुमार गौड़, ग्राम प्रधान कालेवाला रविन्द्र सिंह एवं अन्य कर्मचारियों ने ग्राम कालेवाला एवं माधव वाला से होते हुए एक साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं साइकिलिंग के उपयोग से शारीरिक अभ्यास के महत्व को इंगित करना था। आयोजन में प्राचार्य संतोष कुमार गौड़,उपप्राचार्य अजय कुमार, शिक्षिका शबाना , वैशाली शिक्षक अजय कुमार, बिलाल एवं साक्षी उपाध्याय का विशेष सहयोग रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Jawahar Navodaya Vidyalaya Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।