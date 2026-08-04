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नवोदय में कक्षा 6 के लिए अब 7 अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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मितौली, संवाददाता। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षण सत्र 2027-28 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं।ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अ

नवोदय में कक्षा 6 के लिए अब 7 अगस्त तक करें आवेदन

जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षण सत्र 2027-28 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं।ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। प्रभारी प्रिंसिपल आरके सिंह ने बताया कि चयन परीक्षा 2027 के लिए इच्छुक अभिभावक नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर अब 7 अगस्त तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त या परिषदीय विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। आवेदन संबंधी अन्य विवरण नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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