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जवाहर नवोदय विद्यालय का मना स्थापना दिवस समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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फोटो नं.19, जेएनवी के स्थापना दिवस पर बुधवार को कार्यक्रम में डीईओ मनोज कुमार व अन्य।

जवाहर नवोदय विद्यालय का मना स्थापना दिवस समारोह

बेगूसराय। नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बुधवार को मनाया गया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार, पूर्ववर्ती छात्र डाक्टर मृत्युंजय कुमार, दीपक कुमार एवं स्कूल के अन्य शिक्षक, छात्र -छात्राओं की उपस्थिति रही। सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्राचार्य ने नवोदय विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सफलता प्राप्त किये विद्यार्थी की उच्चतम पदों पर आसीन होने की सराहना की। वहां अध्ययनरत सभी बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी ने मार्गदर्शन किया।

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