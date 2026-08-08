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अररिया: 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुर्साकांटा से अनिल झा की रिपोर्ट में बताया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा छह के लिए 2027-28 के शैक्षणिक सत्र के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। विद्यार्थी आवेदन प्रक्रिया के बाद 11 और 12 अगस्त को आवश्यक संशोधन भी कर सकते हैं।

अररिया: 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

कुर्साकांटा से अनिल झा की रिपोर्ट जवाहर नवोदय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027- 28 के लिए कक्षा छह में नामांकन को लेकर आयोजित होने वाली परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तारित की गई है। विद्यार्थी अब 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन पत्र में दिनांक 11 और 12 अगस्त तक आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

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