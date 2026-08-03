नवोदय विद्यालय में आवेदन की तिथि सात तक बढ़ी
गुमला। जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा छह में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। इच्छुक छात्र-छात्राएं पुनः खुली नामांकन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।
गुमला। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 कर दी गई है। नामांकन पोर्टल पुनः खोल दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
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