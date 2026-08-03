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जेएनवी चयन परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा छह में नामांकन के लिए चयन परीक्षा की आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्रों के लिए अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। इस फैसले से उन छात्रों को लाभ होगा जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

जेएनवी चयन परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी

युवा के लिए ------- नावानगर। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छह में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले चयन परीक्षा को लेकर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जेएनवी समिति द्वारा लिए गए इस निर्णय से ऑन लाइन आवेदन करने से वंचित रह गए छात्रों में खुशी व्याप्त है। जवाहर नवोदय विद्यालय नावानगर के प्रभारी प्राचार्य धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि समिति द्वारा चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई थी। फिलहाल समिति ने इसे विस्तारित करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 कर दिया है। समिति के इस फैसले से काफी संख्या में वैसे छात्रों को फायदा होगा, जो किसी कारण से अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं।

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( नावानगर से अरुण सिंह )

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