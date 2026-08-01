नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ी
पलवल में जवाहर नवोदय विद्यालय, मोठूका ने कक्षा छह में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा-2027 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 कर दी है। प्राचार्य ने पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें, जो निशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय से संपर्क करें।
पलवल, संवाददाता। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मोठूका ने कक्षा छह में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 कर दी है। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि जिन पात्र विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन पूरी तरह निशुल्क है। इच्छुक छात्र navodaya.gov.in और cbseitms.rcil.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य ने अभिभावकों से भी बच्चों का आवेदन समय पर करवाने की अपील की है, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी इस अवसर से वंचित न रहे।
अधिक जानकारी के लिए विद्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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