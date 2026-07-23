नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 28 नवंबर को होगी चयन परीक्षा
(युवा पेज)हो गई है। डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 202
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 को होगा। जिले के मूल निवासी तथा जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में कक्षा पांच में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं निर्धारित पात्रता के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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