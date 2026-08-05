नवोदय विद्यालय में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह
जवाहर नवोदय विद्यालय कालेवाला में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने की। छात्रों द्वारा कजरी और गुजराती नृत्य प्रस्तुत किए गए। प्राचार्य डॉ० संतोष कुमार ने समारोह का महत्व बताया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का समापन वंदेमातरम गाने के साथ हुआ।
जवाहर नवोदय विद्यालय कालेवाला में बुधवार को नवोदय विद्यालय समिति का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी, अभिषेक सिंह ने की । विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कजरी एवं गुजराती नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ० संतोष कुमार गौड़ ने स्थापना दिवस एवं इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय डॉक्टर हरिश्चंद्र एवं ग्राम प्रधान कालेवाला रविंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी । विद्यालय में बोर्ड की कक्षाओं में एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।
विद्यालय के नए कप्तानों को शपथ भी ग्रहण कराई गई। उपजिलाधिकारी ने भी अपने संबोधन के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं को अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उपप्राचार्य अजय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।कार्यक्रम का समापन वंदेमातरम गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में शबाना, सरिता आर्या, अमरपाल, बृजेश, संजीव यादव, योगेश प्रताप सिंह , अजय कुमार एवं विभिन्न कप्तानों का विशेष सहयोग रहा।
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