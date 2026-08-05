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नवोदय स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंजा विद्यालय परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में नवोदय विद्यालय समिति का स्थापना दिवस मनाया गया। छात्रों ने सामूहिक गीत, नृत्य और भाषणों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार ने अनुशासन और उत्कृष्टता का संदेश दिया। समारोह ने राष्ट्रीय एकता और संस्कारों का महत्व पेश किया।

नवोदय स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंजा विद्यालय परिसर
नवोदय स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंजा विद्यालय परिसर

रुद्रपुर, संवाददाता। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को नवोदय विद्यालय समिति का स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने तेरी जय नवोदय समूहगान प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राग प्रस्तुति, पहाड़ी समूह नृत्य, हिंदी व अंग्रेजी भाषण, प्रेरणादायी समूह गीत, नवोदय जीवन की यादें पर आधारित प्रस्तुति, माइग्रेशन छात्राओं का नृत्य, पहाड़ी एकल गीत, बांसुरी वादन और समूह नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना की झलक पेश की। प्रभारी प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार विद्यार्थी ने विद्यार्थियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, उत्कृष्टता, सेवा और राष्ट्रहित को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया।

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उन्होंने उत्कृष्ट प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए सीसीए प्रभारी अनुराग शर्मा, शिक्षक-शिक्षिकाओं व कर्मचारियों के सहयोग की प्रशंसा की। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। समारोह नवोदय की समृद्ध परंपरा, राष्ट्रीय एकता और संस्कारों का संदेश देकर संपन्न हुआ।

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