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प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू हुआ नवोदय- अवनीश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा के जवाहर नवोदय विद्यालय, जोगना में स्थापना दिवस मनाया गया। प्राचार्य अवनीश चंद्र झा ने बताया कि नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पहले नवोदय विद्यालय 1985 में स्थापित किए गए थे, और अब इसके स्थापना दिवस को 5 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू हुआ नवोदय- अवनीश

लोहरदगा, संवाददाता। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जोगना में बुधवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यालय के सभागार में समारोह का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य अवनीश चंद्र झा एवं शिक्षकों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गान, सरस्वती वंदना और नवोदय गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य अवनीश चंद्र झा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों से पांच अगस्त 1985 को हरियाणा के झज्जर और महाराष्ट्र के अमरावती में पहले दो नवोदय विद्यालय शुरू किए गए।

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आज नवोदय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर अनेक छात्र-छात्राएं प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं।पहले नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता था, लेकिन नवोदय विद्यालय समिति ने इस वर्ष से इसे पांच अगस्त को मनाने का निर्णय लिया है, ताकि कक्षा छह के नवप्रवेशी विद्यार्थी भी इस गौरवशाली अवसर का हिस्सा बन सकें।

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