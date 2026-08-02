नवोदय में प्रवेश को आवेदन की तिथि बढ़ी, अब सात तक होगा आवेदन
महराजगंज में जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब तक 3000 विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। केवल वे विद्यार्थी, जो कक्षा पांच में इस सत्र में अध्ययन कर रहे हैं और जिनकी जन्मतिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच है, आवेदन कर सकते हैं।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अब तक करीब 3000 विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। प्राचार्य धीरज कुमार ने बताया कि जिले के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा पांच में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के विभिन्न विद्यालयों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में सफल और मेरिट में आने वाले बच्चों का कक्षा छह में प्रवेश कराया जाएगा।
आवेदन के लिए बच्चे की जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए तथा वह इस सत्र में कक्षा पांच में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क है।
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