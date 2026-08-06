बेहतर शिक्षा देने की प्रमुख संस्था है जवाहर नवोदय विद्यालय: अर्जुन

गांडेय के जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अर्जुन बैठा और अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मुख्य अतिथि ने नवोदय विद्यालय की महत्वता बताई।

गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय के धोबिया मोड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में गांडेय विधानसभा के समाजसेवी अर्जुन बैठा, गांडेय प्रमुख राजकुमार पाठक, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष श्याम पाठक उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर विद्यालय के प्राचार्य श्याम नारायण मिश्र ने पुष्प गुच्छा और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सहित विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलित करके, विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना और नवोदय गान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का संबोधन कार्यक्रम को सबोधित करते हुए अर्जुन बैठा ने कहा कि नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की प्रमुख संस्था है। गांडेय जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़कर कई बच्चें देश के बड़े पद पर काम कर रहे हैं। अर्जुन बैठा ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। गांडेय प्रमुख ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने उक्त विद्यालय की स्थापना करवाई थी। उक्त विद्यालय की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और अनुशात्मक वातावरण में रहकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम को सबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य ने विद्यालय की उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि नवोदय विद्यालय का राष्ट्र के प्रति हमेशा योगदान रहा है। विद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को एक मंच दिया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम में विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र - छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने नृत्य, नाटक, भाषण आदि प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र गान गाकर किया गया। बता दें कि 5 अगस्त 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक शैल त्रिवेदी जबकि अध्यक्षता प्राचार्य ने की। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक मिरमय गनाय, डा. रवीन्द्र यादव, शिक्षिका गुंजन व अध्ययनरत छात्र - छात्रा उपस्थित थे।