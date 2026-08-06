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नवोदय में शिक्षा के साथ छात्रों का होता है व्यक्तित्व निर्माण :डीडीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया, बेतिया कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

नवोदय में शिक्षा के साथ छात्रों का होता है व्यक्तित्व निर्माण :डीडीसी

बेतिया, बेतिया कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने वाला देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। शिक्षा केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता के विकास का आधार भी है। उक्त बातें डीडीसी काजले वैभव नितिन ने बुधवार को कही। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापना दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। उप विकास आयुक्त ने विद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थियों से परिश्रम, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

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साथ ही शिक्षकों से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने की अपील की। समारोह के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उप विकास आयुक्त ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य तारा शिक्षक विश्व मोहन प्रसाद, अजय कुमार, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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