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जग्यूड़ा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़ में जौलजीबी पुलिस ने एसएसबी कैंप जग्यूड़ा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में, जवानों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों और उनसे सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के तरीकों का उल्लेख किया।

जग्यूड़ा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

पिथौरागढ़। जौलजीबी पुलिस ने एसएसबी कैम्प जग्यूड़ा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में टीम एसएसबी कैंप में पहुंची। इस दौरान पुलिस ने जवानों को वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीकों व उनसे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। कहा साइबर ठग जवानों को फर्जी कॉल कर उन्हें ठगतें है। पुलिस ने जवानों को डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग लिंक, ओटीपी शेयरिंग, फर्जी केवाईसी अपडेट व म्यूल अकाउंट जैसी साइबर गतिविधियों से बचने को लेकर सतर्क किया।

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