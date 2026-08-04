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लहेरिया टावर पर मनाया जीत का जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने टावर पर जश्न मनाया। मिठाई खिलाने और फूल भेंट कर खुशी मनाई गई। पार्टी नेताओं ने जनता के सकारात्मक वोट के लिए आभार प्रकट किया और संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया।

लहेरिया टावर पर मनाया जीत का जश्न

दरभंगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर लहेरियासराय टावर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर व गुलाब का फूल भेंट कर खुशी का इजहार किया। इंद्र भूषण झा पप्पू ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने सकारात्मक राजनीति और बदलाव के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। डॉ. उद्भट मिश्र ने पार्टी नेतृत्व को बधाई देते हुए भविष्य में संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मौके पर राजीव कुमार मणि, प्रतिभा सिंह, आमना सफी, पप्पू चौधरी, सुदर्शन झा, मुकुंद चौधरी थे। सांसद पप्पू यादव को मिले जेड प्लस सुरक्षादरभंगा।

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कांग्रेस नेता सह प्रभारी (पटना ग्रामीण सृजन साथी अभियान) ने सांसद पप्पू यादव को अविलंब जेड प्लस सुरक्षा देने व उनके साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को खान चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब शीर्ष नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, तब-तब जनता का विश्वास डगमगाया है। सांसद पप्पू यादव पर मंडराता जानलेवा खतरा और उनकी सुरक्षा में लगातार हो रही लापरवाही चिंताजनक है।

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