खेल : बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर
जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी चोट गंभीर है और मेडिकल टीम ने उनकी फिटनेस को लेकर चिंता जताई है। चयनकर्ताओं को बुमराह के स्थान पर नए गेंदबाज चुनने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यह सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके घुटने में सूजन शुरुआत में जितनी सामान्य लग रही थी उससे अधिक गंभीर प्रतीत हो रही है। ऐसे में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम इस अनुभवी तेज गेंदबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कड़ी चुनौती में जल्दबाजी में उतारने के पक्ष में नहीं है। आगे का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से गॉल में होगी। इंग्लैंड के खिलाफ 32 वर्षीय बुमराह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल होने के बाद नहीं खेल पाए थे। वह हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे। उम्मीद थी कि दो सप्ताह बाद शुरू होने वाली सीरीज तक वह मैच के लिए फिट हो जाएंगे। हालांकि पता चला है कि बुमराह को अब भी कुछ परेशानी महसूस हो रही है। अगर वह 15 अगस्त या 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले फिट भी हो जाते हैं तो भी चिकित्सा टीम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि धीमी पिचों पर गेंदबाजी के अधिक बोझ को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट उनके लिए सही प्रारूप होगा。
किसे मिलेगा मौका
यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी या विदर्भ के यश ठाकुर में से किसे मौका देते हैं। नितीश कुमार रेड्डी (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव), हर्षित राणा (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) और वाशिंगटन सुंदर (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) पहले ही चोटों से जूझ रहे हैं। वाशिंगटन कम से कम पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। तेज गेंदबाज आकाश दीप पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन की समस्या से उबर रहे हैं। वह लंबे समय से मैदान से दूर हैं।
नवंबर के बाद पहली सीरीज
श्रीलंका दौरा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर में घरेलू मैदान पर मिली 0-2 की हार के बाद मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में भारत की पहली टेस्ट सीरीज है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी। घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था। फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में भारत पांचवें और श्रीलंका छठे स्थान पर है। ऐसे में यह सीरीज दोनों टीमों के लिए डब्ल्यूटीसी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।
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नंबर गेम
-15 अगस्त से गॉल में शुरू होगी दो टेस्ट मैचों की सीरीज
-23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच
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