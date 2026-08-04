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जापानी प्रतिनिधिमंडल यीडा का दौरा करेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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जापानी प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को यमुना सिटी का दौरा करेगा। यह दल मुख्यमंत्री के शिलान्यास समारोह में भाग लेगा, जहां एस्कोर्ट कबौटा कंपनी को 154 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी 2029 करोड़ रुपये का निवेश कर ट्रैक्टर उपकरण तैयार करेगी, जिससे 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

जापानी प्रतिनिधिमंडल यीडा का दौरा करेगा

ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। जापानी प्रतिनिधिमंडल यमुना सिटी का दौरा करेगा। करीब दो सौ लोगों का यह दल 20 अगस्त को शहर में मुख्यमंत्री के हाथों होने वाले औद्योगिक इकाई के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के साथ प्रदेश के अन्य कार्यों में भी हिस्सा लेगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-10 में एस्कोर्ट कबौटा कंपनी को 154 एकड़ भूमि आवंटित की है। कंपनी यहां पर 2029 करोड़ रुपये का निवेश कर ट्रैक्टर के उपकरण तैयार करेगी। इकाई में लगभग 4500 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। संभावना है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंपनी का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर विभागीय स्तर पर भी तैयारी चल रही है। हालांकि, अभी मुख्यमंत्री का अधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिल पाया है। यह प्रतिनिधिमंडल भी इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यमुना सिटी पहुंचेगा।

प्रतिनिधिमंडल की गतिविधियाँ

यहां प्रतिनिधिमंडल को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-8डी में भी सीईएसई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह कंपनी सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण तैयार करेगी। कंपनी करीब 3805 करोड़ का निवेश कर पांच हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। बताया गया कि है कि 11 अगस्त को इंडिया एक्सपो मार्ट में बायोफ्यूल को लेकर बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री यमुना सिटी के सेक्टर-8डी में सौर ऊर्जा के उपकरण बनाने वाली कंपनी की नींव भी रख सकते हैं।

यीडा के सीईओ की जानकारी

यीडा के सीईओ आरके सिंह का कहना है कि जापानी प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को यमुना सिटी का दौरा करेगा। यहां उन्हें एयरपोर्ट आने से होने वाले विकास और निवेश को लेकर आकर्षित किया जाएगा।

वार्तालाप के सामान्य प्रश्न

जापानी प्रतिनिधिमंडल कब यमुना सिटी का दौरा करेगा?
जापानी प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को यमुना सिटी का दौरा करेगा।
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