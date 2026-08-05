जापानी सिटी के लिए 60 प्रतिशत तक जमीन खरीदी पूरी

ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। यमुना सिटी के सेक्टर-पांच ए में विकसित होने वाली जापानी सिटी को बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जापानी सिटी के लिए अब तक 60 प्रतिशत भूमि की खरीद हो चुकी है। इसी के साथ यीडा ने जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना भी शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर- पांच ए में 500 एकड़ में जापानी सिटी बसाने की योजना है। जापानी सिटी में औद्योगिक और संस्थागत, आवासीय, वाणिज्यक सभी श्रेणी में गतिविधि होंगी। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से भूमि खरीद चल रही है। यीडा किसानों से सीधे संवाद कर जमीन खरीदी रही है। अब तक 3,00 एकड़ भूमि की खरीद हो चुकी, जो कुल भूमि का लगभग 60 प्रतिशत है। खास बात यह है कि जापानी सिटी में जापान के उद्यमी ही निवेश कर सकेंगे। यहां सिर्फ जापानी लोग ही रहेंगे और उन्हीं को ही उद्योग की मंजूरी दी जाएगी। जापानी सिटी की कंपनियों में काम करने वाले लोगों को घर, स्कूल, अस्पतालों और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इस परियेाजना को नीमराणा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.