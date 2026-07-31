रेलवे में सेवानिवृत पर 52 कर्मियों को दी विदाई
झांसी मंडल से 52 रेल कर्मचारी सेवानिवृत हुए। सम्मानपूर्वक विदाई के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान 19 करोड़ 53 लाख किया गया। सभी को भुगतान विवरण, सेवा प्रमाण पत्र और पीपीओ भी प्रदान किए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने सभी कर्मचारियों की सेवा की सराहना की।
झांसी। झांसी मंडल से शुक्रवार को विभिन्न विभागों के 52 रेल कर्मचारी सेवानिवृत हुए। जिनकी सम्मानपूर्वक विदाई की गई। उनके उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का कुल 19 करोड़ 53 लाख का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया गया। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को उनके भुगतान विवरण, सेवा प्रमाण पत्र तथा पीपीओ भी प्रदान किए गए। जिससे उन्हें पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा रेलवे की प्रगति एवं यात्रियों की सेवा में दिए गए अमूल्य योगदान की सराहना की।
उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं समर्पण ही भारतीय रेल की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुखद, समृद्ध एवं सक्रिय जीवन की मंगलकामनाएँ व्यक्त कीं। समारोह में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, सहायक मंडल वित्त प्रबंधक रवि कुमार सविता भी उपस्थित रहे।
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