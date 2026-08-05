गरीब के आंसू पोंछना है सच्चा समाजवादी

समाजवादी चिंतक एवं विचारक जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती पार्टी के कैंप कार्यालय पर उन्हें याद किया गया। सेमिनकार को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज ज़ुबैरी ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने हमेशा गरीब मजलूम और समाज के कमजोर तबके की लड़ाई लड़ी। जिला सचिव सोनू शर्मा ने कहा कि जनेश्वर मिश्र कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद भी बहुत सादगी पसंद थी। छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिल शर्मा ने कहा कि जनेश्वर मिश्र का कहना था कि गरीब के आंसू पोंछना है सच्चा समाजवाद है। जिला महासचिव भूपेंद्र प्रजापति ने कहा कि अखिलेश यादव ने नेता की प्रेरणा से लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र के नाम से बनवाया है।