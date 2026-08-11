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जाह्नवी कपूर से जुड़ी अश्लील सामग्री पर अदालत कार्रवाई करेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। न्यायालय ने अश्लील सामग्री और फर्जी खातों पर कार्रवाई की बात कही। अदालत ने विचार किया कि यदि सामग्री केवल आलोचना है, तो उस पर रोक लगाना उचित होगा। जाह्नवी की पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ राहत मांगी गई।

जाह्नवी कपूर से जुड़ी अश्लील सामग्री पर अदालत कार्रवाई करेगी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि अदालत अभिनेत्री के खिलाफ अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करेगी। उच्च न्यायालय ने सभी फैन पेज पर रोक लगाने पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई। पीठ ने कहा कि यदि किसी फैन पेज पर अश्लील सामग्री है तो उसे हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन, ऐसी सामग्री जो केवल अभिनेत्री के काम की आलोचना करती है या अश्लील नहीं है, इसपर रोक लगाना उचित होगा या नहीं, इस पर विचार करना होगा।

पीठ ने संकेत दिया कि जाह्नवी कपूर को मुख्य रूप से तीन तरह की सामग्री के संबंध में राहत दी जा सकती है। पहली जो अश्लील या आपत्तिजनक हो। दूसरी, जो सीधे उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का व्यावसायिक इस्तेमाल करके कमाई कर रही हो। तीसरा, जो उनके नाम या छवि का इस्तेमाल करके किसी वस्तु या सेवा की बिक्री को बढ़ावा दे रही हो।पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि व्यक्तित्व के अधिकारों की अवधारणा को संतुलित व स्पष्ट बनाने में विचार के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। जाह्नवी कपूर की तरफ से अधिवक्ता असव राजन ने कहा कि अभिनेत्री अश्लील सामग्री, सोशल मीडिया पर उनके नाम से चलाए जा रहे फर्जी खातों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाए गए चित्रों और डीपफेक सामग्री से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि मेटा व एक्स पर अभिनेत्री के नाम से कई फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, जिनमें उनके बारे में भ्रामक जानकारी भी प्रसारित की जा रही है। अभिनेत्री की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम व पहचान से जुड़ी गतिविधियां केवल उनके व्यक्तित्व से संबंधित होनी चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व अधिकारों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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