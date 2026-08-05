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छोटे लोहिया की जयंती पर उनके विचारों को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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कौंधियारा/करछना,हिसं। क्षेत्र के धरवारा स्थित जीएस अकादमी में बुधवार को समाजवादी चिंतक एवं छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की जयंती पर

छोटे लोहिया की जयंती पर उनके विचारों को किया याद

क्षेत्र के धरवारा स्थित जीएस अकादमी में बुधवार को समाजवादी चिंतक एवं छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की जयंती पर स्मृति सभा आयोजित की गई। विद्यालय के प्रबंधक विनय प्रताप सिंह बिन्नू ने कहा कि समाजवाद किसी दल का मोहताज नहीं, बल्कि समानता, न्याय और मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन-दृष्टि है। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों को जन-जन तक पहुंचाते हुए दलितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया। शिक्षकों ने कहा कि समाजवाद जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की प्रेरणा देता है।

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