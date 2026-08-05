सपा ने मनाई जनेश्वर मिश्र की जयंती
वाराणसी में समाजवादी पार्टी के अर्दली बाजार कार्यालय में बुधवार को जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। विचार गोष्ठी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों और शोषितों के लिए कार्य किया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रवक्ता संतोष यादव ने की।
वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी के अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में बुधवार को जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सदैव गरीबों और शोषितों के लिए काम किया। जिला प्रवक्ता संतोष यादव ‘बबलू’ की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी संपन्न हुई। इसमें रामसिंह यादव, पूजा यादव, भीष्म नारायण सिंह, अखिलेश यादव, दीपचंद गुप्त, सत्येंद्र यादव, रामदुलार, सुनील कुमार, रामसिंह भारद्वाज, मंजू कन्नौजिया, मनोज यादव, कुलदीप गौतम, करीमुल्ला अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर पटेल ने विचार व्यक्त किया।
संचालन कमलाकांत प्रजापति ने किया।
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