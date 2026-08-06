छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धासुमन
बिजनौर। समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर के जिला कार्यालय पर समाजवादी विचारधारा के प्रखर पुरोधा एवं छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की
बिजनौर। समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर के जिला कार्यालय पर समाजवादी विचारधारा के प्रखर पुरोधा एवं छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हनी फैसल ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव धनंजय सिंह यादव ने किया। शमशाद अंसारी, मेराज अहमद, प्रभा चौधरी, राधा सैनी, रफीक अंसारी, सुखबीर ठेकेदार, महमूद कस्सार, कमलेश भुइयार, मनशाराम सैनी, हेमंत कुमार, कृपारानी प्रजापति, मुदित त्यागी, शेख इरशाद, दिनेश चौधरी, जीशान आलम, राजेश गोयल, डॉ. जोगिंदर चौधरी, मनोज राजपूत, प्रमोद प्रधान, संजय पाल, अहमद खिज़र खान आदि मौजूद रहे।
सभी लोगों ने जनेश्वर मिश्र जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
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