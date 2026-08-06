जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा ने किया नमन
पार्टी नेताओं ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का लिया संकल्पमाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके च
समाजवादी पार्टी रामपुर के कार्यालय में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने के कारण उन्हें छोटे लोहिया के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में असमानता दूर करने और सभी को समान अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया।आसिम
राजा ने कहा कि जनेश्वर मिश्र कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम जारी है। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव अमरजीत सिंह, ओमेंद्र चौहान, अखिलेश गंगवार, अमरीश पटेल, पूर्व पालिकाध्यक्ष बिलासपुर मोहम्मद हसन खां, पूर्व विधायक विजय सिंह, जिला महासचिव हरिशान सिंह यादव, अनुराधा चौधरी, सतनाम सिंह मटटू, डा. नूर मोहम्मद, प्रमोद गंगवार, आरिफ आरोमा, जावेद खां, हरपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजय सागर ने की।
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