जाने वाले जाते रहते हैं... जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जाने वाले जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। खड़गे ने कहा कि यह उनका (जितिन) का फैसला था, उनका यहां (कांग्रेस पार्टी) भविष्य भी था। हालांकि, उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने मार्च-अप्रैल बंगाल चुनावों के दौरान जितिन प्रसाद के साथ मिलकर काम किया, ने कहा कि वह जितिन को एक अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं। वह हमारी पार्टी के लिए एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा थे। वह हरियाली के लिए भाजपा में शामिल हुए होंगे।

Jaane wale jaate rehte hain, we can’t stop them. It was his decision, he also had a future here (Congress Party). However, it is unfortunate: Congress MP Mallikarjun Kharge on #JitinPrasada joining BJP pic.twitter.com/xcbJBmGzx7