हरिओम सिंह बने जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा
पड़रिया तुला में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने लखीमपुर खीरी में हरिओम सिंह को जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा नियुक्त किया है। यह निर्णय पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है। हरिओम सिंह से उम्मीद की गई है कि वह पार्टी की नीतियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
पड़रिया तुला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में संगठन विस्तार के तहत लखीमपुर खीरी जिले को नई जिम्मेदारी मिली है। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ग्राम जंगलीनाथ, गोला निवासी हरिओम सिंह को जनपद लखीमपुर खीरी का जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा से मनोनीत किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", प्रदेश अध्यक्ष/विधायक विनोद सरोज व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा बलबीर सिंह के निर्देश पर यह नियुक्ति की गई है। मनोनयन पत्र में कहा गया है कि हरिओम सिंह से आशा है कि वह पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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