जनकपुरधाम सहित मधेश में हालात सामान्य, यातायात सुचारु

जनकपुरधाम। रविवार से जनकपुरधाम सहित मधेश के अन्य जिलों में जनजीवन सामान्य हो गया है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर भी कड़ी सुरक्षा के बीच बस सेवा सुचारू हो गई है। जनकपुरधाम से जटही, भिट्ठा मोड़,सम्सी, वीरगंज, विराटनगर सहित अन्य शहरों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। जयनगर से जनकपुरधाम के लिए नेपाली ट्रेन भी चल रही है। सुनसरी, गोलबाजार का भी जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। कर्फ्यू में ढील दी गयी है। लेकिन सेना अभी भी गश्त लगा रही है। जनकपुरधाम का बाजार पूर्णतः खुल गया है लेकिन चहल पहल कम है। जानकी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की कम पहुंच रहे हैं।

हिन्दू संघर्ष मोर्चा की मांगें

अन्य मांगें और निष्कासन

शनिवार की रात हिन्दू संघर्ष मोर्चा तथा गृह मंत्री सुदन गुरुंग के बीच बैठक हुई जिसमें हिन्दू संघर्ष मोर्चा ने नौ सूत्री मांगों रखें। जिसमें तीन महीने के भीतर नेपाल को हिंदू राष्ट्र की घोषणा, मंदिर, मस्जिद, गिरिजा घर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने, धीमी स्वर में लाउडस्पीकर बजाने की मांग की गयी।किसी भी धर्म के लोग पर्व में हथियार के साथ प्रदर्शन नहीं करने, धार्मिक जुलूस का लागू जिस तरह मंदिर के रास्ते होता है वैसे ही मस्जिद के रास्ते से गुजरे। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या, बंग्लादेशी, पाकिस्तानी नागरिक को अभिलंब नेपाल से निष्कासन करने,2062-2063में बने नागरिकता का जांच करने,मदरसा में गैर नेपाली को हटाने जैसे मांगे शामिल है। यातायात सुचारू होने के बाद काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम में फंसे सैकड़ों तीर्थयात्री तथा वाहन भारत के लिए प्रस्थान किए।