Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रशांत किशोर की जीत पर दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की जीत के बाद, सुल्तानगंज के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। जिला प्रवक्ता देवेश पोद्दार ने कहा कि जनता ने बिहार की मूलभूत समस्याओं को एक नई दिशा देने के लिए जनसुराज पार्टी पर भरोसा जताया है।

प्रशांत किशोर की जीत पर दी बधाई

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत पर, सुल्तानगंज जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनायी। जिला प्रवक्ता देवेश पोद्दार ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने बिहार के तमाम मूलभूत समस्याओं और मुद्दों को एक नई दिशा में बढ़ाने के लिए जनसुराज को मौका दिया है।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर विधानसभा में जनसुराज की जीत जनता के विश्वास की जीत : कुमारी माधुरी
ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर की जीत पर जमुई में जश्न
ये भी पढ़ें:BJP, RJD या कांग्रेस, किससे गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? बाकीपुर जीतने के बाद क्या बोले
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Prashant Kishor अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।