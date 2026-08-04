प्रशांत किशोर की जीत पर दी बधाई
बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की जीत के बाद, सुल्तानगंज के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। जिला प्रवक्ता देवेश पोद्दार ने कहा कि जनता ने बिहार की मूलभूत समस्याओं को एक नई दिशा देने के लिए जनसुराज पार्टी पर भरोसा जताया है।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत पर, सुल्तानगंज जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनायी। जिला प्रवक्ता देवेश पोद्दार ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने बिहार के तमाम मूलभूत समस्याओं और मुद्दों को एक नई दिशा में बढ़ाने के लिए जनसुराज को मौका दिया है।
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