सावन मास के लिए जिले के शिवालय सज-धज कर तैयार, भक्त देवघर हुए रवाना सावन मास के लिए जिले के शिवालय सज-धज कर तैयार, भक्त देवघर हुए रवाना

जमुई, नगर प्रतिनिधि पवित्र सावन माह के आगमन की आहट के साथ ही पूरे जिले में आस्था और भक्ति का रंग गहराने लगा है। आज से शुरू हो रहे इस पावन महीने को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के शिवालयों में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। मंदिरों में रंग-रोगन, विशेष साफ-सफाई और दूधिया रोशनी के लिए झालरों व एलईडी लाइटों की सजावट जोर-शोर से चल रही है। जिले भर के छोटे-बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और जलाभिषेक के सुगम संचालन के लिए मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, सुल्तानगंज और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले कांवरियों के जत्थों की रवानगी बुधवार से ही शुरू हो गयी, ताकि वे सावन के पहले दिन देवघर पहुंचकर जलाभिषेक कर सकें। कांवरियों के उत्साह और खरीदारी से स्थानीय बाजारों में भी खासी रौनक दिखाई दे रही है। फिलहाल, पूरा जिला हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

शिवालयों में भव्य श्रृंगार, सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था: जिले के प्रसिद्ध व ऐतिहासिक मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिले के प्रसिद्ध पत्नेश्वर मंदिर ,धनेश्वर धाम महादेव सिमरिया, गिद्धेश्वर धाम आदि मंदिर में विशेष तैयारियां जारी हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पूरे सावन माह में प्रतिदिन अहले सुबह पुजारियों द्वारा भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार व पूजन किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। शजलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की कतारबद्ध व्यवस्था और सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। सावन भर प्रतिदिन संध्या समय भोलेनाथ का बेलपत्र व फूलों से महाश्रृंगार किया जाएगा। मंदिरों में भजन संध्या का भी आयोजन होगा।

देवघर जाने वाले कांवरियों का जत्था होने लगा रवाना: सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक की विशेष परम्परा है। इसके तहत जमुई से कांवरियों का प्रस्थान शुरू हो चुका है। कांवरियों ने सबसे पहले स्थानीय धार्मिक स्थलों पर माथा टेका, जिसके बाद सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। वहां उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर कांवरिये पैदल व वाहनों के जरिए देवघर की यात्रा पूरी करेंगे। पुरुषों के साथ-साथ महिला कांवरियों में भी इस पावन यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आज से शुरू हो रहा यह पवित्र महीना 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ संपन्न होगा।

इस वर्ष सावन का महीना श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास और दुर्लभ धार्मिक संयोग लेकर आ रहा है। इस बार पूरे सावन में 04 सोमवारी और 05 शुक्रवारी तिथियां पड़ रही हैं। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित शिरोमणि झा ने बताया कि सोमवारी के साथ-साथ शुक्त्रवारी तिथि पर भी शिवालयों में भीड़ उमड़ेगी।

पटेश्वरनाथ शिव मंदिर में लगनेवाले श्रावणी मेला का हुआ उद्घाटन,हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा पटेश जंगल

फोटो- 06 : लक्ष्मीपुर के पटेश में श्रावणी मेला का उद्घाटन करते डा नीरज और अन्य

लक्ष्मीपुर(नि. स.)

आस्था और विश्वास का केंद्र पटेश्वरनाथ शिव मंदिर में श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया।श्रावणी मेला का उद्घाटन समाजसेवी सह जिले के लब्धप्रतिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ नीरज कुमार साह ने वैदिक मंत्रोचारण के बीच फीता काटकर किया। उसके बाद उन्होंने मंदिर में माथा टेका।।बतौर मुख्य अतिथि डॉ नीरज कुमार साह ने कहा कि पार्श्वनाथ शिवालय से मेरा भावनात्मक संबंध रहा है।जिनके महिमा का गुणगान क्षेत्र के बुजर्गों से सुनने का मौका मिलते रहता है।उन्होंने कहा कि जिस तरह श्रृंखलाबद्ध पहाडि़यों और हरे भरे घने जंगल के बीच आंजन नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। इसका विकास कर इसे पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए़। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। डॉ नीरज ने मंदिर कमिटी के सदस्यों से मेले में आनेवाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।वैसे डा नीरज मंदिर परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। इसके पूर्व मंदिर कमिटी के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने डा नीरज को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।साथ ही मंदिर के प्रति उनके योगदान का सराहना किए।मौके पर मंदिर कमिटी के अध्यक्ष पूर्व मुखिया सुनील यादव,सचिव प्रमुख प्रतिनिधि सह समाजसेवी गुलाबी यादव,कोषाध्यक्ष वर्तमान काला मुखिया रणधीर यादव,खिलार मुखिया बलराम सिंह,हरिवल्लव यादव,शशि कुमार सिंह,विकास पंडित सहित भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित थे।

मैट्रिक- इंटर का डमी पंजीयन कार्ड जारी

14 अगस्त तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज विवरणों की जांच कर आवश्यक त्रुटियों का सुधार करा सकेंगे

जमुई, नगर प्रतिनिधि

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन जमा किया था, वे 14 अगस्त तक अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज विवरणों की जांच कर आवश्यक त्रुटियों का सुधार करा सकेंगे। इस संबंध में जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं संबद्ध विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड के अनुसार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने का उद्देश्य विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी विवरणों का अंतिम सत्यापन कराना है। यदि नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, फोटो, लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, विषय या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि हो, तो उसका सुधार केवल निर्धारित अवधि के भीतर ही कराया जा सकेगा। समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूलों के प्राचार्य अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से बोर्ड के पोर्टल पर लॉग इन कर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। स्कूल की मुहर और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर के साथ इसकी दो प्रतियां विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों का मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर लें और किसी भी त्रुटि की सूचना तुरंत विद्यालय को दें। बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के लिए अलग-अलग पोर्टल पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड उपलब्ध कराया है।