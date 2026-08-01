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जमुई : पांच साल बाद समय पर शत प्रतिशत सीएमआर जमुई के गोदाम में गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जमुई जिला में कई वर्षों बाद शत-प्रतिशत सीएमआर समितियों द्वारा खाद्य गोदाम में गिराया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि यह उपलब्धि पिछले पांच साल में पहली बार हासिल की गई है। जमुई जिला की टीम के प्रयासों से यह संभव हो पाया है, जबकि अन्य जिले पीछे हैं।

जमुई : पांच साल बाद समय पर शत प्रतिशत सीएमआर जमुई के गोदाम में गिरा

जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट जमुई जिला में कई वर्षों बाद शत-प्रतिशत सीएमआर समितियों द्वारा खाद्य्य गोदाम में गिरा है। यह कई सालों बाद हुआ है। पिछले साल जमुई जिले के जमुई प्रखंड के ढंूढो नर्मदा और लखनपुर पैक्स नहीं गिरा पाया और उस दोनों पैक्स पर एफआईआर भी हुई थी। अगर सत्र 2021-2022 और 2022-2023 की बात करें तो खैरा प्रखंड के झुंडों पैक्स का यही हाल रहा और उस पर भी एफआईआर हुआ है। इस तरह से मानें तो लगभग 5 साल के बाद जमुई जिला शत प्रतिशत सीएमआर गिरा करके जिला का नाम रौशन किया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी हरेंद्र कुमार और उनकी टीम के सभी बीसीओ और अन्य कर्मी की अथक प्रयास से शत प्रतिशत समय पर सीएमआर गिराया है।

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लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर आज भी जमुई जिले से काफी पीछे सीएमआर गिराने में चल रहा है। इसकी जानकारी हरेंद्र कुमार जिला सहकारिता ने दी। उन्होंने कहा कि जमुई जिला का शत प्रतिशत सीएमआर समितियों द्वारा राज्य खाद्य निगम, जमुई के गोदाम में आपूर्ति करा दिया गया। इसके लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमुई, सभी एजीएम, कार्यालय राज्य खाद्य निगम जमुई के सभी कर्मी सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी कार्यपालक सहायक, जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय के कर्मी, सभी मिलर, जमुई जिलांर्तगत समितियों के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं प्रबंधक को धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि आपलोगों के सहयोग से जमुई जिला का विगत 4-5 साल के इतिहास में पहली बार शत-प्रतिशत सीएमआर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति करा दिया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपलोगों के अथक प्रयास से संभव हो पाया है।

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