झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में दिखी आदिवासी परंपरा और संस्कृति की झलक

झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रविवार को किया। सभी अतिथियों ने आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया। मंत्री ने आदिवासी समाज के महत्व को बताया और शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों और कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन दिया।

जामताड़ा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, डीसी आलोक कुमार दुबे, एसपी शम्भू कुमार सिंह, जिप अध्यक्ष दीपिका बेसरा, डीडीसी असीम किस्पोट्टा, पीडी आईटीडीए जुगनू मिंज एवं अन्य ने दुलाडीह नगर भवन में रविवार को दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, चाँद-भैरव, फूलो-झानो एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित की। अतिथियों को पारंपरिक पगड़ी, पौधा एवं मोमेंटो देकर स्वागत एवं सम्मानित किया गया। इस दौरान पारंपरिक आदिवासी परिधानों में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी नजर आए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों और कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। वही अतिथियों ने 05 सामुदायिक वन पट्टों का वितरण किया। मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि यह दिवस सिर्फ उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के इतिहास, पहचान, संस्कृति, भाषा, परंपरा और अधिकारों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी करीब 10.45 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।

आदिवासी समाज का महत्व वहीं डीसी ने कहा कि आदिवासी समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है। भगवान बिरसा मुंडा और महान जननायकों के चिंतन, संघर्ष और विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हमें समर्पण, साहस और अपने अधिकारों के प्रति संकल्प की सीख मिलती है। कहा कि आज हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका सामना समाज को एकजुट होकर करना होगा। युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ अपने अधिकारों, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना जरूरी है।

प्राकृतिक जीवनशैली वहीं एसपी ने आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली को पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व सतत विकास और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों पर मंथन कर रहा है। ऐसे समय में आदिवासी समाज की जीवनशैली और प्रकृति संरक्षण की परंपरा पूरी दुनिया को सीख देती है। आदिवासी संस्कृति किसी तरह के अंधाधुंध दोहन पर आधारित नहीं है। मौके पर डीएफओ राहुल कुमार, एसी पूनम कच्छप, एसडीओ अनंत कुमार, समाजसेवी चमेली देवी सहित अन्य उपस्थित रहे।