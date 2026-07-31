साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

जामताड़ा, प्रतिनिधि। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव और मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव के समीप जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सोनबाद निवासी बिक्रम दां, पाण्डेडीह निवासी जय कुमार दास तथा बेवा निवासी हेमंत दास को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से छह मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड, दो एटीएम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।

एसपी ने बताया कि बिक्रम दां बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड बंद होने का झांसा देकर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर लोगों से एटीएम कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी करता था। वहीं जय कुमार दास और हेमंत दास अमेज़न पे ऐप के माध्यम से बैंक संबंधी जानकारी जुटाकर लोगों को केवाईसी अपडेट के नाम पर कॉल करते थे और ई-वॉलेट के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों अपने सहयोगियों को बैंक खाते और एटीएम कार्ड भी उपलब्ध कराते थे। इस मामले में साइबर अपराध थाना में कांड संख्या 48/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा दूरसंचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था और पूरे गिरोह के नेटवर्क की जांच की जा रही है। प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी अमित कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे।