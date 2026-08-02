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महिला विवि का दीक्षांत समारोह 8 सितंबर को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 8 सितंबर को एक्सएलआरआई प्रेक्षागृह में होगा। इस समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की मेधावी छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। कुल 1286 स्नातकों और लगभग 2000 स्नातकोत्तर छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 55 छात्राओं को स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे।

महिला विवि का दीक्षांत समारोह 8 सितंबर को

जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 8 सितंबर को एक्सएलआरआई प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। कुलाधिपति सह राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की तैयारी है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. रमा सुब्रह्मण्यन के अनुसार इस समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की मेधावी छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सत्र 2025-26 के पीएचडी धारक, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की ऑनर्स तथा रिसर्च के साथ उत्तीर्ण छात्राएं शामिल होंगी। मास कॉम, बायोटेक, सीएनडी, बीबीए व बीसीए जैसे यूजी वोकेशनल कोर्स की छात्राएं भी इसमें होंगी। सत्र 2025-26 के एमए, एमएससी, एमबीए, एमएलआईसी जैसे पीजी एवं वोकेशनल कोर्स तथा सत्र 2024-25 के बीएड एवं बीपीएड पाठ्यक्रम की छात्राओं को भी डिग्री दी जाएगी।

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स्नातक की 1286 और स्नातकोत्तर की लगभग 2000 छात्राओं को उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कुल 55 मेधावी छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे।

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