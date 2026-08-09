Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरपीएफ के साथ परेड में शामिल होगी सिविल डिफेंस की महिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर के टाटानगर में स्वतंत्रता दिवस परेड में आरपीएफ के जवानों के साथ चार सिविल डिफेंस वालंटियर शामिल होंगे। इसमें दो महिला रेल कर्मचारी सरस्वती मुर्मू और तेजीता का चयन हुआ है। यह कार्यक्रम देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है।

आरपीएफ के साथ परेड में शामिल होगी सिविल डिफेंस की महिलाएं

जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन मुख्यालय की स्वतंत्रता दिवस के परेड में आरपीएफ के जवानों के साथ सिविल डिफेंस के चार वालंटियर भी शामिल होंगी। इसके लिए टाटानगर की दो महिला रेल कर्मचारियों सरस्वती मुर्मू और तेजीता का भी चयन हुआ है। टाटानगर रेलवे सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल से चार वॉलिंटियर 15 अगस्त के परेड में रेल सुरक्षा बल के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर तिरंगे को सलामी देंगे। जबकि पुरुष वालंटियर में अनुराग कुमार और आलोक कुमार शामिल है। राष्ट्रीय स्तर के समारोह में सिविल डिफेंस का शामिल होना अनुशासन, प्रशिक्षण, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:Chakradharpur News: आनंदपुर में स्वतंत्रता दिवस पर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम
ये भी पढ़ें:Simdega News: धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने का लिया गया निर्णय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।