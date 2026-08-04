जमशेदपुर के दौरे पर पहुंची राज्य खाद्य निगम की एमडी, कहा- डीएसडी देखने आई हूं

राज्य खाद्य निगम की प्रबंध निदेशक (एमडी) रंजीत टोप्पो मंगलवार को जमशेदपुर के दौरे पर पहुंची। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बर्मामाइंस गोदाम जाकर खाद्यान्न के उठाव का निरीक्षण किया और बाद में जिला मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने उपायुक्त राजीव रंजन और अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी से मुलाकात कर जिले में खदान आपूर्ति की स्थिति पर बातचीत की। हिंदुस्तान से बातचीत में एमडी ने बताया कि वह जमशेदपुर में शुरू हुई नई व्यवस्था एफसीआई से सीधे डीलरों तक अनाज पहुंचाने का निरीक्षण करने पहुंची हैं। वह देखना चाहती हैं कि यहां डीएसडी में कोई समस्या तो नहीं हो रही। उनके साथ विशिष्ट अनुभजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह एसएफ़सी के जिला प्रबंधक (डीएम) जुल्फिकार अंसारी भी थे।