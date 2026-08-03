तारापुर में बोल बम सेवा ट्रस्ट का सेवा शिविर शुरू
जमशेदपुर में बोल बम सेवा ट्रस्ट ने बिहार के तारापुर में कांवरियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर शुरू किया है। शिविर में श्रद्धालुओं को चाय, नींबू पानी, सत्तू का शरबत, फल, एवं सात्विक भोजन जैसी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। यह सेवा शिव भक्तों की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण है।
जमशेदपुर। बोल बम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर की ओर से बिहार के तारापुर में कांवरियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर शुरू किया गया है। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर जाने वाले शिवभक्तों को यात्रा के दौरान सबसे पहले इसी शिविर में सेवा मिल रही है। रविवार सुबह बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के बाद भंडारे का शुभारंभ हुआ। शिविर में श्रद्धालुओं को चाय, नींबू पानी, सत्तू का शरबत, फल, साबूदाना की खीर, पूरी-सब्जी, दाल-भात सहित सात्विक भोजन निःशुल्क परोसा जा रहा है। शिविर के संचालन में राकेश सिंह, अनीश कुमार, पंकज सिंह, इंद्रजीत सिंह, बिमल सिंह, मनोज सिन्हा, संतोष सिंह, कपिल मिश्रा और निशांत सहित कई स्वयंसेवकों का सराहनीय योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें