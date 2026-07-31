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एनएचएम कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर। जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग

एनएचएम कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

जमशेदपुर। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन से कर्मचारियों की संख्या वर्तमान वेतन समेत नियुक्ति के समय के वेतन की जानकारी मांगी है। एनएचएम कर्मचारियों के काम का भी उल्लेख करना है। जानकार बताते हैं कि वेतन बढ़ोतरी का लाभ जिले में करीब सात सौ एनएचएम कर्मचारियों को मिल सकता है। इससे एएनएम व अन्य का लगभग दोगुना होने की उम्मीद है।

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