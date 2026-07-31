एनएचएम कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन
जमशेदपुर। जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग
जमशेदपुर। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन से कर्मचारियों की संख्या वर्तमान वेतन समेत नियुक्ति के समय के वेतन की जानकारी मांगी है। एनएचएम कर्मचारियों के काम का भी उल्लेख करना है। जानकार बताते हैं कि वेतन बढ़ोतरी का लाभ जिले में करीब सात सौ एनएचएम कर्मचारियों को मिल सकता है। इससे एएनएम व अन्य का लगभग दोगुना होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें