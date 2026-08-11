एमजीएम में एमबीबीएस में नामांकन के लिए सीट अलॉटमें 22 से

जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का नामांकन 22 अगस्त से शुरू होगा। 22 से सीट अलॉटमेंट और 23 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए तिथि जारी कर दी गई है। कॉलेज प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कॉलेज में 2025 में सीट वृद्धि की गई थी और बढ़ी हुई सीट पर नामांकन लिया गया था। दूसरे वर्ष भी 150 सीटों पर नामांकन होगा। इस वर्ष नीट की दोबारा परीक्षा होने के कारण नामांकन में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने तैयारी कर ली है। एनएमसी ने कागजातों की जांच को भी विशेष निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी कि अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच किस तरह होगी, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।