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जनशताब्दी एक्सप्रेस आज नहीं जाएगी बड़बिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर के हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस को रविवार को चाईबासा, नोवामुंडी और बड़बिल जैसे स्टेशनों पर नहीं जाना है। यह निर्णय दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ट्रेन के लगातार लेट चलने के कारण लिया गया है, जिससे कई यात्रियों को समस्या होगी जिन्होंने पहले से टिकट बुक किया था।

जनशताब्दी एक्सप्रेस आज नहीं जाएगी बड़बिल

जमशेदपुर। हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस रविवार को चाईबासा, नोवामुंडी व बड़बिल समेत अन्य स्टेशनों पर नहीं जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश जारी हुआ है। बताया जाता है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस के लगातार अप डाउन में लेट चलने से रेलवे ने यह निर्णय लिया है इससे जनशताब्दी एक्सप्रेस रविवार शाम टाटानगर से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी। लेकिन ट्रेन के बाद भी नहीं जाने से विभिन्न स्टेशनों के ऐसे यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी जिन्होंने कई दिन पूर्व टिकट बुक कराया था। बताया जाता है कि, जनशताब्दी एक्सप्रेस को लेट चलने के कारण रेलवे कई बार टाटानगर और बड़ाजामदा में रद्द कर देती है।

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